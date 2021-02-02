В Петербурге протестировали две новые модели автобусов на экологичном топливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Автобусный перевозчик Санкт-Петербурга ГУП "Пассажиравтотранс" провел испытания двух новых моделей автобусов МАЗ-303266 и НЕФАЗ-5299 на газомоторном топливе. Автобусы продолжат курсировать на маршрутах города, сообщили в пресс-службе предприятия во вторник.

"Парк "Пассажиравтотранса" пополнили два новейших образца экологичной техники. По итогам испытаний, прошедших в 2020 году, автобус МАЗ-303266 с двигателем стандарта Евро-6 и НЕФАЗ-5299 на газомоторном топливе получили постоянную прописку в Петербурге", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период испытаний оценивались управляемость автобусов, эргономика кабин, дизайн салонов, материалы отделки, "умное" светодиодное освещение и приспособленность машин для маломобильных пассажиров. В пресс-службе отметили, что водители и пассажиры дали позитивные оценки всем характеристикам. "Выводы специалистов и предложения по дальнейшему совершенствованию конструкции автобусов направлены производителям", - добавили в компании.

Автобус МАЗ продолжит курсировать по маршруту № 3 "улица Костюшко - Театральная площадь", НЕФАЗ выйдет на маршрут № 141 "Звездная улица - Московский вокзал".

Парк "Пассажиравтотранса" включает около 1,9 тыс. автобусов, из которых более 1,7 тыс. работают на дизельном топливе и 228 - на метане. Предприятие обслуживает 159 городских и пригородных маршрутов. В 2021 году предприятие планирует закупить 54 единиц экологичного транспорта.

Обновление пассажирского подвижного состава города проходит в рамках перехода на новую транспортную модель, которая в том числе предусматривает увеличение емкости подвижного состава общественного транспорта на 25%. Благодаря реформе, которую планируется внедрить к 2022 году, улично-дорожная сеть города отдаст приоритет общественному транспорту.