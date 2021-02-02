Путин заявил, что каждый должен знать и уважать историю своей страны

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Каждый человек, вне зависимости от рода занятий, должен знать и уважать историю своей страны, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи во вторник с лауреатами конкурса "Учитель года".

Глава государства назвал символичным, что его собеседники собрались для участия в этой видеоконференции в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва", причем в день победы в этом сражении, который отмечается 2 февраля.

"Я считаю, что это очень символично и глубоко. Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками", - сказал Путин.