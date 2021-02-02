В Латвии выявили первый случай коронавируса у кошки

РИГА, 2 февраля. /ТАСС/. В Латвии впервые выявлено заражение коронавирусом кошки. Об этом во вторник сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения республики Уга Думпис.

"В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кошки, еще у нескольких кошек обнаружены антитела к новому коронавирусу", - сказал он на заседании комиссии Сейма (парламента) по социальным и трудовым делам.

По его словам, передает местное агентство LETA, Латвия является первой страной в этой части Европы, где заражение коронавирусом выявлено у представителей этого вида животных. Всего, по данным главного инфекциониста Минздрава, образцы были собраны у 240 кошек в Латвии, часть из которых является домашними питомцами инфицированных коронавирусом людей. Взятые у животных образцы проверялись 31 января. Тестирование проводилось в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19".

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года, в стране выявлено 67 427 инфицированных, 1 219 умерли, на лечении в больницах находятся 1 070 пациентов. Вакцинация в республике началась 28 декабря, с тех пор одну дозу препарата получили 17 095 человек, две - 6 644. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 7 февраля.