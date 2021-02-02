В Воронежской области возобновили плановый прием в больницах и госпитализацию

ВОРОНЕЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Медики в Воронежской области возобновили плановый прием пациентов и госпитализацию, приостановленные в октябре 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"В Воронежской области возобновлены плановый консультативно-диагностический прием и плановая госпитализация пациентов. В 2020 году они были вынуждено приостановлены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, плановый прием в больницах и плановые госпитализации проводятся по направлению от лечащего врача с соблюдением противоэпидемических мер против новой коронавирусной инфекции. "Для пациентов старше 65 лет с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также после пересадки органов и тканей и с хронической болезнью почек третьей-пятой стадии оказание медицинской помощи организовано преимущественно на дому, с использованием выездных форм работы и дистанционных технологий", - говорится в сообщении пресс-службы депздрава региона.

В Воронежской области из-за угрозы распространения коронавируса с марта 2020 года введет особый режим, с мая - масочный режим, его необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, в других местах массового собрания людей.

За последние сутки в Воронежской области выявлен 371 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 58 963, из них 52 898 человек выздоровели, 1 883 пациента умерли.