На Ставрополье отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих в регион

ПЯТИГОРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Обязательная самоизоляция для приезжающих на Ставрополье из неблагополучных регионов по динамике распространения коронавируса отменена. Кроме того, в регионе могут возобновить работу цирки, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, которым внесены изменения в комплекс ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.

"В частности, отменено требование об обязательной 14-дневной самоизоляции граждан, прибывших в край из территорий, неблагополучных по динамике распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в связи с наметившейся тенденцией к нормализации эпидемиологической обстановки на территории края свою деятельность могут возобновить государственные цирки - при условии получения согласования Роспотребнадзора и обеспечении заполняемости мест проведения мероприятий не более чем на 50% от общей вместимости помещений.

"С 29 января 2021 года гражданам, прибывающим на территорию Ставропольского края воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, не вручаются письменные уведомления об ограничительных и иных мероприятиях по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции", - сказано в пресс-релизе.

На Ставрополье по данным на 2 февраля за все время пандемии зарегистрировано 42 936 случаев заражения коронавирусом, в общей сложности вылечились 38 510 пациентов, умерли 938 человек.