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Пандемия COVID-19

В Испании решили признать COVID-19 профессиональным заболеванием медработников

Новые правила позволят медикам получать соцстрахование в течение неограниченного периода

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения. Об этом говорится в публикации, сделанной во вторник в Twitter кабмина королевства. 

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По его информации, Совет министров одобрил декрет о "признании COVID-19 в качестве профессионального заболевания работников сферы здравоохранения и медико-социальных" работников.

До сих пор заражение медсотрудников коронавирусом рассматривалось как профессиональная непредвиденная ситуация, возникшая в результате несчастного случая на производстве. Новая классификация гарантирует работникам сферы здравоохранения, которые переболели ковидом, социальное страхование в течение неограниченного периода времени.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом. В частности, 118 тыс. медработников в королевстве перенесли заболевание, свыше 100 из них умерли.

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