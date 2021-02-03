В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен уже в 80 странах, это на 10 стран больше, чем неделей ранее. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве во вторник.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

Разновидность коронавируса VOC-202012/01 "с 27 января была обнаружена еще в 10 государствах". "По состоянию на 2 февраля в общей сложности 80 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - отмечает ВОЗ.

В эпидемиологическом бюллетене отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, с 27 января "выявлен еще в восьми странах, их общее число достигло 41". Эта разновидность коронавируса присутствует в четырех регионах ВОЗ. Кроме того, обнаруженная ранее в Бразилии разновидность коронавируса, получившая наименование P.1, с 27 января была выявлена еще в двух странах, и теперь она присутствует в 10 государствах.

Ранее ВОЗ заявила, что "возникновение этих новых вариантов [коронавируса] было ожидаемым", поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре 2020 года.