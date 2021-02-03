Глава комитета по туризму Кипра назвал Россию одной самых успешных стран по вакцинации

НИКОСИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель государственного комитета по туризму Республики Кипр Саввас Пердиос назвал во вторник Россию одной из стран, которые наиболее успешно проводят вакцинацию от нового коронавируса. Об этом сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail .

Подведя итоги работы комитета в 2020 году, Пердиос сказал, что "наиболее продвинутыми странами в области вакцинации в настоящее время являются Великобритания, Израиль и Россия", напомнив, что на представителей этих стран в 2019 году пришлось 65% от общего турпотока на Кипр.

"Это означает, что им (трем перечисленным странам - прим. ТАСС) будет легче взять ситуацию под контроль и будет меньше ограничений на поездки их граждан на Кипр", - добавил он.

Главный туристический менеджер острова также заявил, что прохождение вакцинации не будет обязательным требованием для приезда гостей на Кипр: главное, чтобы на руках у туристов были бы отрицательные результаты свежих тестов на коронавирус. Он также приветствовал решение властей республики изменить с 1 марта классификацию государств мира в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки, после чего туристы из 56 стран, включая и россиян, смогут приезжать на Кипр без необходимости нахождения на карантине.

Кипрские власти собираются разрешить россиянам приезжать на остров с 1 марта без условия проведения двух недель на карантине, но сдав два теста на коронавирус - до и после прилета на остров. При этом авиасообщение между двумя странами до сих пор официально не возобновлено, несмотря на выполнение рядом авиакомпаний грузопассажирских рейсов для отдельных категорий граждан.