В Петербурге открыли станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Станции метро "Невский проспект" Московско-Петроградской ("синей") линии и "Маяковская" Невско-Василеостровской ("зеленой") линии метрополитена в центре Санкт-Петербурга открыли после часового закрытия. Об этом сообщили в вторник в пресс-службе городской подземки.

"В 00:23 станции "Площадь Восстания", "Маяковская", "Невский проспект" и "Гостиный Двор" открыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщали в метрополитене ранее, с 23:25 мск в центре города закрыли станции метро "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской ("красной") линии и "Маяковская" Невско-Василеостровской ветки и пересадка между ними. Причины их закрытия не уточнялись.