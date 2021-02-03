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В Петербурге открыли станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор"

С 23:25 закрыли станции метро "Площадь Восстания" и "Маяковская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Станции метро "Невский проспект" Московско-Петроградской ("синей") линии и "Маяковская" Невско-Василеостровской ("зеленой") линии метрополитена в центре Санкт-Петербурга открыли после часового закрытия. Об этом сообщили в вторник в пресс-службе городской подземки.

"В 00:23 станции "Площадь Восстания", "Маяковская", "Невский проспект" и "Гостиный Двор" открыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщали в метрополитене ранее, с 23:25 мск в центре города закрыли станции метро "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской ("красной") линии и "Маяковская" Невско-Василеостровской ветки и пересадка между ними. Причины их закрытия не уточнялись.

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