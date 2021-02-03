В Приморье осудили работника интерната за хищение 4,6 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Октябрьский окружной суд в Приморском крае приговорил социального работника психоневрологического интерната в селе Покровка к двум годам и шести месяцам лишения свободы за хищение 4,6 млн рублей со счетов недееспособных пациентов учреждения. Об этом в среду сообщается на сайте регионального управления МВД.

"Установлено, что 31-летний специалист по социальной работе психоневрологического интерната, вступив в сговор со своим коллегой, оформил доверенность на открытие счетов и осуществление по ним банковских операций на имя недееспособных клиентов учреждения. Их денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 4,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Факты списания денег со счетов пациентов вскрылись летом 2020 года после заявления одного из представителей интерната. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"). В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

"Октябрьским окружным судом Приморского края подсудимый признан виновным в совершении кражи в особо крупном размере и приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - уточняется в сообщении.