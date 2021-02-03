В прокуратуре Приморья заявили, что Владивостоку не хватает 372 техники для уборки снега

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Владивостоку не хватает 372 единицы специализированной и вспомогательной дорожной техники для своевременной уборки снега с городских дорог, сообщает прокуратура Приморского края в среду.

"Прошедшие на территории города Владивостока осадки показали неспособность городских властей надлежащим образом противостоять последствиям погодных явлений. В МБУ "Содержание городских территорий" по-прежнему имеется значительный дефицит снегоуборочной техники, десятки [единиц] состоящей на балансе учреждения техники находятся в неисправном состоянии. Кроме того, согласно нормативным расчетам, общая потребность МБУ "Содержание городских территорий" в специализированной и вспомогательной технике составляет 635 единиц при фактическом наличии у учреждения 263 единиц техники", - говорится в сообщении.

В этой связи прокурор города в судебном порядке добивается возложения на мэрию обязанности приобрести необходимый резерв специализированной техники. Анализ прокуратуры по итогам прошедших во Владивостоке на прошлой неделе снегопадов показал, что уполномоченными органами по-прежнему допускаются нарушения при содержании объектов улично-дорожной сети города.

"Ответственным должностным лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в преддверии каждого снегопада, возбуждены и переданы для рассмотрения в суд дела об административных правонарушениях, главе города внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения", - сообщает ведомство.

С середины января в Приморском крае прошло три сильных снегопада, два из которых принесли несколько месячных норм осадков. Последний из них 28 января существенно осложнил дорожную ситуацию во Владивостоке, было ограничено движение большегрузов, отменены 43 междугородных автобуса, а родителям рекомендовали не отводить детей в сады и школы.