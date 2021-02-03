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Власти Камчатки будут премировать педагогов края за внедрение инновационных технологий

Размер премии составит 200 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Педагоги Камчатки могут получить из краевого бюджета премию в размере 200 тыс. рублей за разработку и внедрение в процесс обучения инновационных технологий и проектов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Солодов, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"На Камчатке много талантливых неравнодушных учителей. Считаю необходимым учредить государственную премию Камчатского края за личные или коллективные заслуги в разработке и внедрении новых технологий и уникальных проектов, способствующих инновационному развитию образования", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Ежегодно будет присуждаться 10 премий из средств краевого бюджета, каждая в размере 200 тыс. рублей. На присуждение премии могут претендовать воспитатели и учителя образовательных организаций Камчатского края, а также преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций.

Теги
РоссияКамчатский край
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