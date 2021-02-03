Восемь несовершеннолетних задержали у здания Мосгорсуда 2 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов во вторник задержали восемь несовершеннолетних у здания Мосгорсуда, сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"К нам родители не обращались на данный момент. По уточненной информации от правоохранительных органов, всего у Мосгорсуда было задержано восемь детей. Я держу ситуацию на контроле", - сказала она.

По ее словам, также фиксировались случаи задержания подростков на несанкционированной акции в центре Москвы ночью. Сколько несовершеннолетних задержали, уточняется.