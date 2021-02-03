Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работу еще в двух ТЦ Москвы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать в торговых центрах "Калейдоскоп" и Columbus. Об этом сообщила журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящий момент в Москве созданы все условия для того, чтобы максимальное число жителей столицы могло бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса. Особенно это важно для москвичей старшего возраста и жителей с хроническими заболеваниями.

"Помимо 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, мы организовали выездные бригады вакцинации, которые принимают горожан в крупных торговых центрах и других популярных городских локациях. С сегодняшнего дня такие бригады начали работать во флагманском офисе "Мои документы" ЮАО в торговом центре Columbus и в торговом центре "Калейдоскоп". Выездные бригады вакцинации перемещаются по городу", - сказала Ракова.

Она добавила, что в воскресенье, 7 февраля, закончится вакцинация первым компонентом в торговых центрах "Город" и "Океания". "А уже на следующей неделе, с 10 февраля, выездные бригады начнут работу еще в трех ТЦ - "Щелковский", "Калужский" и "Водный", - уточнила Ракова.

Выездные бригады вакцинации начали работать в столице с 18 января. Они принимают в ГУМе, фудмолле "Депо", театре "Геликон Опера", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в ТЦ "Л-153", "Саларис", "Океания" и "Город". Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.