В России выявили за сутки 16 474 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 3 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 474. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,42%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Республике Алтай, Псковской области (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской области, Чеченской Республике и Хакасии (0,2%).

В частности, за сутки было выявлено 1 916 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 477 - в Нижегородской области, 369 - в Воронежской области, 366 - в Ростовской области, 334 - в Свердловской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 461 153 человека.

Число вылечившихся и умерших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 822. Всего уже вылечились 3 365 367 человек. Девять дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 86,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 627 пациентов в Санкт-Петербурге, 491 - в Нижегородской области, 419 - в Ростовской области, 406 - в Челябинской области, 364 - в Смоленской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 526 против 539 днем ранее. Всего от инфекции умерли 74 684 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,91%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 28 - в Ростовской области, 25 - в Красноярском крае, 18 - в Краснодарском крае, 16 - в Свердловской области.