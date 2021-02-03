В Москве за сутки выявили 1 545 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 24 сентября

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 1 545 за сутки, это минимальное значение с 24 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 935 355 инфицированных, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее был выявлен 1 701 заболевший.

В столице умерли из-за коронавируса 65 человек за сутки, всего зарегистрировано 13 634 летальных исхода.

По выздоровлению был выписан 5 221 пациент, за все время выздоровели 829 844 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 91 877 человек.

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