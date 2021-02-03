В Москве вернутся к работе 10 стационаров, переоборудованных под пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Еще 10 стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, возвращаются к обычной работе в Москве, также прекращают прием пациентов с коронавирусом мобильные госпитали на территории 11 больниц с общим фондом 1,3 тыс. коек. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в столице продолжает улучшаться: количество выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось, уменьшилось и число госпитализаций.

"За последнюю неделю их число сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 "ковидных" стационаров. Это городская больница им. Е. О. Мухина, научно-практический центр им. А. С. Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница № 17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ им. И. М. Сеченова, центральная клиническая больница "РЖД-Медицина", медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА. Таким образом, для оказания плановой помощи вернутся 3,2 тыс. коек, также принимать пациентов COVID-19 перестанут родеры на территории 11 ковидных стационаров общим фондом 1,3 тыс. коек", - сказала Ракова.

В ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию. В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.

На прошлой неделе к плановой работе вернулись больницы им. Ф. И. Иноземцева, им. С. С. Юдина, № 51, 2 корпуса больницы им. С. И. Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.

"В Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке", - напомнила Ракова.