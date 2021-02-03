В стоках с тепличного комбината под Липецком выявили 100-кратное превышение ПДК меди

ТАСС, 3 феврая. Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявили в стоках в реку Усманка в Липецкой области, где ранее зафиксировали массовую гибель рыбы, превышение в 100 раз предельной допустимой концентрации (ПДК) меди и в десятки раз других химических веществ, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В реке Усманка в Липецкой области в конце 2020 года был выявлен массовый мор рыбы на участке протяженностью около 3 км в составе Воронежского государственного биосферного заповедника. По данным директора заповедника Анатолия Тарасова, ущерб от гибели рыбы только в одном из плесов превысил 110 млн рублей. Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, внеплановые проверки были начаты также в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора и управлении экологии и природных ресурсов региона.

"Результаты анализа проб сточных вод, поступающих в реку Усмань (Усманка) из канала, который берет начало у теплиц ООО "Овощи Черноземья" зафиксировали многократное превышение концентрации загрязняющих веществ по сравнению с ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения: меди более чем в 100 раз, фосфор-иона - в 60 раз, цинка - в 40 раз, марганца - в 30 раз, фенола - в 19 раз, железа - в 14 раз, нитрит-иона - в 11,25 раза, нефтепродуктов - в шесть раз, и также снижение уровня кислорода", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в реке Усманке в сбросах от очистных сооружений Липецкоблводоканала было выявлено превышение ПДК ион-аммония в 64 раза, фенола - в 38 раз, анионных поверхностных активных веществ - в 36 раз, железа - в восемь раз, марганца - в 17 раз, меди - в 10 раз, цинка - в девять раз.

Управление направило администрации Липецкой области результаты проверок по фактам загрязнения реки с просьбой принять меры воздействия к ООО "Овощи Черноземья" и Липецкоблводоканалу. Также выявлено 17 правонарушений в ходе проверки в отношении Усманского Водоканала, выдано предписание об их устранении к 31 мая 2021 года.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.