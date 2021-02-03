Около 500 задержанных на митингах в Москве россиян содержатся в центре для мигрантов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 500 человек содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в населенном пункте Сахарово в Москве. Об этом журналистам в среду сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"По состоянию на утро среды в спецприемнике на территории ЦВСИГ находятся 506 российских граждан. Около 90% из них арестованы в связи с митингами", - сказала она. Из-за дефицита мест в спецприемниках в ЦВСИГ размещают задержанных на несанкционированных акциях в Москве 23 и 31 января.

Накануне Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал выяснить причины, из-за которых активисты, задержанные в ходе незаконных акций в Москве, провели ночь в автобусах возле ЦВСИГ. Позднее ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников уточнил в беседе с ТАСС, что максимальное время, которое пришлось провести людям в спецтранспорте, составляло около 3-6 часов, что было связанно с оформлением большого количества поступивших в спецприемник граждан.