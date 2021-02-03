Власти Ленобласти и еврейская община организуют в школах уроки о Холокосте и блокаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко договорился на встрече с главным раввином Санкт-Петербурга и Ленинградской области Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины города и области Марком Грубаргом об организации в школах уроков о блокаде Ленинграда и о Холокосте. Как сообщила в среду пресс-служба областного правительства, на встрече губернатор также извинился за то, что на вебинаре в Ленинградской области прозвучало частное мнение с отрицанием Холокоста.

"Губернатор принес извинения еврейскому сообществу от правительства региона и Ленинградского института развития образования за то, что на областной площадке получило распространение частное мнение, искажающее содержание и исторические итоги Холокоста. Губернатор отметил, что по результатам проверки к лицам, допустившим такое выступление на педагогическом вебинаре, будет применено административное взыскание. Стороны договорились также о совместной организации уроков: о Холокосте для ленинградских школьников - от генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Ольги Слов, и о блокаде Ленинграда и Ленинградской битве - от председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, профессора Сергея Тарасова для учеников одной из израильских школ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста в Ленинградской области состоялся вебинар для учителей, на котором профессор Владимир Матвеев, сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), заявил о том, что термин "жертвы Холокоста" и сам его факт являются некорректными.

Руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург) уволило Владимира Матвеева после заседания комиссии по профессиональной этике. В СПбГЭУ заседание такой комиссии пока не состоялось, поскольку Матвеев был госпитализирован.