Более 260 подъемников для инвалидов установят в московских подъездах в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 260 подъемных платформ для инвалидов-колясочников установят в этом году в московских подъездах, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе, общение", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в 11 округах столицы стартовали работы по монтажу 89 платформ, в том числе 56 наклонных и 33 вертикальных. После завершения подготовительных мероприятий начнется установка подъемников для маломобильных граждан еще в 87 подъездах. По остальным объектам ведется проектирование.

Бирюков напомнил, что сейчас новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам. "Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах", - отметил заммэра.

По его словам, при отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В прошлом году поставили 73 такие платформы.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что с 2011 по 2020 год в столице в подъездах было установлено более 1,4 тыс. подъемных платформ для инвалидов-колясочников. При их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.