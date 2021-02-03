В Самарской области больницы возобновили оказание плановой медпомощи детям

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Больницы в Самарской области начали оказывать детям все виды медицинской помощи, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения в среду.

"Медучреждения региона возобновили оказание плановой медпомощи детскому населению - как амбулаторной, так и стационарной, оказываемой в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения Самарской области", - говорится в сообщении Минздрава.

При принятии решения учитывалось, что дети легко переносят коронавирус и редко заражаются им, приводит пресс-служба слова заместителя министра, руководителя департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергея Вдовенко.

Ранее лечебные учреждения проводили профилактические осмотры детей, плановая помощь оказывалась детям с ограниченными возможностями, а также тем, кто нуждался в оказании ранней медицинской помощи. При этом экстренная и неотложная медпомощь оказывается вне зависимости от ситуации с коронавирусом.

В регионе сняли некоторые ограничения: школьники начали учиться в очном формате, студенты перейдут на традиционную форму обучения 8 февраля.

По данным регионального оперативного штаба, на 3 февраля в Самарской области выявлено 41 204 тыс. случаев коронавирусной инфекции, за сутки показатель увеличился на 301. Медики вылечили 40 181 пациента, 832 человека умерли. Власти Самарской области ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также запретили детям посещать торговые центры без родителей до 14 февраля. Кроме того, в регионе действуют ограничения для организаций общепита и клубов, которые могут работать с 23:00 до 6:00 только при загрузке до 50%. Работодателей обязали перевести беременных женщин на удаленный режим работы.