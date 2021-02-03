Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10 млн жителей Великобритании

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Первая доза вакцины от нового коронавируса введена уже 10 млн жителей Великобритании, которые составляют 15% населения страны. Об этом в среду объявил на своей странице в Twitter глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

"Уже 10 млн человек получили первую дозу вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID. Это очень важная веха в борьбе, которую наша страна ведет с этим вирусом. С каждым уколом угроза для всех нас немного уменьшается, и я хочу поблагодарить всех за ту роль, которую они играют в общем деле", - написал министр. "Фантастическим достижением" назвал результаты государственный программы вакцинации и премьер-министр королевства Борис Джонсон.

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской AstraZeneca и Оксфордского университета. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем.

Правительство намерено к середине февраля привить порядка 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу, чтобы начать постепенно ослаблять ограничительные меры. Из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки с 4 января на территории всего королевства действует карантин.