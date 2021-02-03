В Орловской области создали штаб по организации вакцинации от коронавируса

ОРЕЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Региональный штаб по организации вакцинации от новой коронавирусной инфекции создали в Орловской области. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Андрей Клычков подписал постановление Правительства Орловской области № 51 "О создании регионального штаба по организации на территории Орловской области вакцинации граждан в целях профилактики заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)", - говорится в сообщении.

Штаб по организации вакцинации в Орловской области возглавила первый заместитель председателя регионального правительства Валентина Нордстрем, так же в его состав вошли депутат Госдумы Ольга Пилипенко, руководители управления Роспотребнадзора по Орловской области и других ведомств. "В числе основных задач штаба - рассмотрение вопросов по информированию населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, а также преимуществах такой профилактики с использованием интернет-ресурсов и посредством размещения информации на медиаэкранах, расположенных в общественных местах, государственных учреждениях здравоохранения Орловской области", - уточнила пресс-служба.

Режим повышенной готовности, введенный в марте в Орловской области в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, продлен до 28 февраля 2021 года. В регионе обязательно соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах и транспорте, кафе, бары и рестораны работают до 23:00. Введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 27 204 человек, выздоровели 23 996 человек, 350 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 158 жителей региона.