В ВОЗ призвали продолжать носить маски и соблюдать дистанцию после снятия ограничений

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жестких ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом. Об этом заявила в среду представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны", - сказала она.

"Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей очень важна", - добавила Вуйнович.