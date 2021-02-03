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Пандемия COVID-19
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В ВОЗ призвали продолжать носить маски и соблюдать дистанцию после снятия ограничений

Представитель организации в России Мелита Вуйнович советует даже в этом случае не расслабляться

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жестких ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом. Об этом заявила в среду представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны", - сказала она.

"Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей очень важна", - добавила Вуйнович.

 

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РоссияПандемия COVID-19
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