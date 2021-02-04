В Якутии ввели веерные ограничения электроэнергии из-за аварии на подстанции

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Технологический сбой произошел на подстанции "Майя" в Якутии, веерные ограничения ввели в населенных пунктах Хангаласского и Мегино-Кангаласского районов. Об этом сообщили в четверг пресс-службе Центральных электрических сетей.

"Из-за аварии на подстанции ПАО "ФСК" введены вынужденные веерные ограничения в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах. В связи с технологическим нарушением в работе подстанции "Майя" ПАО "Федеральная сетевая компания" на время проведения восстановительных работ персонал Центральных электрических сетей был вынужден запитать часть населенных пунктов Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов, попавших под ограничение электроснабжения, по временной схеме", - говорится в сообщении.

В график ограничений вошли населенные пункты районов - Павловск, Рассолода, Хаптагай, Хоточчу, Качикатцы, Кысыл-Юрюйя, Тит-Эбя, Кердем и Нижний Бестях.

По данным Министерства ЖКХ и энергетики Якутии, 3 февраля в 22:40 (16:40 мск) часов произошло технологическое нарушение на подстанции 220 кВ "Майя" ПАО "ФСК", в результате чего произошло аварийное отключение ВЛ 110кВ "Майя-Нижний Бестях".