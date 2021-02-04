В Хабаровском крае более 100 молодых семей получат господдержку при покупке жилья

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят 167,5 млн рублей на поддержку молодых семей, которые планируют приобрести свое жилье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Сумма поддержки в текущем году составляет 167,5 млн рублей. Воспользоваться ею смогут более 100 семей, супруги в которых не достигли 35-летнего возраста. Субсидия на семью из трех человек составляет до 1,6 млн рублей", - говорится в сообщении. Эту социальную выплату молодые люди смогут направить на покупку квартиры в строящемся доме и готового жилья у застройщика. Также полученные средства можно вложить в строительство своего дома.

В министерстве строительства региона ТАСС уточнили, что по итогам прошлого года такой поддержкой смогли воспользоваться 150 семей. На это было направлено 193,9 млн рублей. Краевая помощь в покупке жилья отвечает задачам национального проекта "Жилье и городская среда" в части улучшения жилищных условий для семей.

На портале "Голос 27" региональные власти запустили опрос, чтобы определить территории, в которых жители края наиболее активно планируют приобретать жилье с господдержкой. По итогам голосования будет принято решение о распределении краевых субсидий между Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре и Хабаровским районом. Именно в этих территориях сегодня наиболее динамично ведется жилая застройка, отмечается в сообщении регионального правительства. Такой опрос проводится впервые.

На протяжении последних лет основное строительство жилья велось только в Хабаровске, и поддержка направлялась молодым семьям краевой столицы. "Когда возникала потребность в такой поддержке среди других муниципалитетов, их потребность мы покрывали практически полностью, так как она была незначительной. В прошлом году Хабаровский район вышел с инициативой реализации краевой программы на своей территории. Потребность здесь может быть значительной за счет большого количества семей, которые планируют строить индивидуальные дома. Кроме того, на территории района ведется малоэтажное строительство, где жители края также планируют приобретать квартиры. С помощью опроса мы планируем определить доли субсидий, которые будут направлены из краевого бюджета на помощь молодым семьям", - приводятся в сообщении слова начальника отдела предоставления господдержки гражданам министерства строительства края Ольги Чичаевой.