В Липецкой области до 1 апреля продлен запрет на массовые мероприятия

ТАСС, 4 февраля. Глава Липецкой области Игорь Артамонов продлил до 1 апреля 2021 года запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении главы региона, изменения в которое опубликованы на сайте администрации Липецкой области.

"О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области". В пункте 1.1 <...> заменить словами "1 апреля 2021 года", - говорится в документе.

В Липецкой области ранее запрет на массовые мероприятия вводился до 1 февраля. Также в документе указано, что в регионе до 10 февраля продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а работодателей теперь не обязывают, но рекомендуют сохранить удаленный режим работы на своих предприятиях.

В Липецкой области с начала пандемии выявлено 21 347 случаев заражения коронавирусом, из них 17 395 человек выздоровели, 380 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей.