В селе Приморского края построят новую школу на месте сгоревшей

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Приморского края выделили 153,2 млн рублей на строительство новой школы в селе Глубинном вместо сгоревшей в январе 2020 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Соответствующие корректировки в главный финансовый документ региона на внеочередном заседании Законодательного собрания представила председатель правительства Приморья Вера Щербина в четверг, 4 февраля. По словам первого заместителя главы региона, планируемая стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ составляет 153,2 миллиона рублей. Источник финансирования - переходящие остатки бюджетных средств", - говорится в сообщении.

С инициативой проведения внеочередного заседания краевого парламента выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Работу по расчету стоимости объекта завершили, и, по словам главы региона, необходимо как можно скорее заключать контракты, чтобы к 1 сентября школу уже построили.

Школа была единственной в селе, в ней обучались 62 ребенка, а также 14 ребят, ходивших в пришкольный детский сад. Ближайшая школа расположена в 60 км, подвоз детей невозможен. Занятия для детей организовали в здании местного клуба.

Село Глубинное расположено на правом берегу реки Голубица. В населенном пункте проживают около 500 человек.