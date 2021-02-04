Всемирный конгресс учителей истории пройдет в октябре 2021 года в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории пройдет в октябре 2021 года. Об этом в четверг сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"С 4 по 7 октября в Москве по инициативе Российского исторического общества и Российской ассоциации учителей истории пройдет первый Всемирный конгресс учителей истории", - сказал он, выступая на расширенном заседании президиума РИО.

Как отметил Нарышкин, ожидается, что в конгрессе примут участие более 700 педагогов из стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Северной и Южной Америки.

30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению конгресса школьных учителей истории в Москве, его сопредседателями назначены министр просвещения России Сергей Кравцов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

В оргкомитет также вошли заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, директор Института археологии РАН Николай Макаров, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.