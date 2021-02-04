В Оренбурге переоборудуют под детскую поликлинику одно из зданий администрации

ОРЕНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Одно из зданий Оренбурга, где размещаются подразделения городской администрации, переоборудуют под детскую поликлинику. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном Instagram-аккаунте губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
"Нашли решение по зданию для детской поликлиники в Промышленном районе Оренбурга. Под лечебное учреждение отдаем корпус городской администрации на улице Братьев Коростелевых. Детям это здание гораздо нужнее", - сказано в сообщении.
В пресс-службе губернатора уточнили, что новая поликлиника заменит закрытое в декабре 2020 года из-за аварийного состояние здание медучреждения на улице Кольцевой Оренбурга. Сейчас пациенты переведены в поликлинику на ул. Розы Люксембург.
Площадь будущего лечебного учреждения составит 4,5 тыс. кв. м. В обновленном здании кроме приема педиатров и узких специалистов организуют работу отделения реабилитации и дневной стационар. По данным пресс-службы, их в Промышленном районе не хватает.
"В этом году будет подготовлен проект, средства на эти цели уже выделены из областного бюджета. За следующий год здание нужно отремонтировать и открыть для приема детей", - уточняется в сообщении.