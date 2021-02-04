В КС прокомментировали исключение из регламента нормы о "друзьях суда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Стороны разбирательства в Конституционном суде (КС) России по-прежнему смогут использовать заключения и выводы ученых по различным вопросам для подтверждения своей позиции, несмотря на исключение из регламента КС нормы о "друзьях суда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КС.

"Несмотря на исключение из регламента специального параграфа о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, это не лишает стороны возможности представлять заключения ученых в качестве аргументации своей позиции. Более того, если в Конституционный суд по рассматриваемому делу поступят авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, они не будут выброшены в корзину", - пояснили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили о том, что КС решил отказаться от практики amicus curiae, что в переводе с латыни означает "друг суда", и исключил данное понятие из регламента. Данная практика предусматривала возможность направления в суд независимыми экспертами, прямо не участвующими в разбирательстве, своих заключений по общественно значимым вопросам.

В суде ТАСС также пояснили, что предоставление инициативных заключений создавало излишние возможности для лоббирования какой-либо позиции.

"Идея официального закрепления института amicus curiae в российской правовой системе не попала в число изменений, внесенных в Федеральный конституционный закон "О Конституционном суде РФ" после прошлогодних поправок в Конституции. Кроме того, опыт последних трех лет, в течение которых прописанное в регламенте КС положение о "друзьях суда" в некоторых случаях провоцировало авторов инициативных заключений на ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию, что категорически неприемлемо для деятельности Конституционного суда. Прозвучали и опасения ряда представителей научного сообщества, что этот инструмент создает излишние возможности для лоббизма. И хотя у КС была возможность не признавать в качестве инициативного научного заключения документ, не отвечающий требованиям объективности, это могло, в свою очередь, вызывать обиды и претензии авторов", - отметили в пресс-службе.

В суде также отметили, что судьи всегда изучают материалы зарубежной практики и актуальные научные публикации перед подготовкой к делу.