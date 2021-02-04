В Чечне организуют пеший поход по первому в регионе маркированному маршруту

ГРОЗНЫЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни организуют поход протяженностью 10 км для всех желающих по первому в регионе маркированному туристическому пешему маршруту. Об этом ТАСС сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Всех желающих позвали в субботу (13 февраля) пройти часть маркированного маршрута "Источник жизни", это 10 км от озера Кезеной-Ам до села Буни. Он включает в себя посещение музея под открытым небом "Хой - селение стражников", а также прохождение ущелья реки Ахкете, богатого на старинные развалины башен и красоту горных пейзажей. Уже набралось более 20 человек", - отметил Байтазиев.

По его словам, пеший поход - первый в этом году, его продолжительность составит 4-5 часов. "Из-за холодного времени года решили без ночевки пройти часть маршрута. В целом пешие походы мы проводим регулярно. Летом прошлого года каждую неделю объявляли и всегда было много желающих, особенно после снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Направление планируем развивать, в этому году, думаю, еще несколько маркированных маршрутов спроектируем", - сказал глава ведомства.

Байтазиев добавил, что также в регионе дан старт заочному этапу гастрономического фестиваля черемши Honk-Fest.

О маршруте

Первый в Чечне маркированный маршрут "Источник жизни" для пешего туризма протяженностью 24 км разработали в ноябре прошлого года. Он проходит от спортивно-туристического комплекса "Кезеной-Ам" до Нохчи-Келойского водопада. По этому маршруту туристы могут посетить древний город Хой, пройтись по Чеберлойскому каньону, подняться на высокий хребет, откуда открываются потрясающие виды и дальше по руслу реки Ачалойн-ахк дойти до Нохчи-Келойской турбазы и пройти к конечной точке - Нохчи-Келойскому водопаду.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 году в регионе прошли фестивали "Хонк фест", "Шашлык-машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".