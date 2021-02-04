Пять фондов поддержки онкобольных смогут использовать бесплатные поездки "Яндекса"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пять фондов поддержки онкобольных смогут использовать бесплатные поездки на такси "Яндекса" благодаря соцпрограмме компании "Помощь рядом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Пять фондов поддержки онкобольных смогут бесплатно возить подопечных на такси благодаря социальной программе Яндекса "Помощь рядом". Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, к программе, в которой уже участвуют фонды AdVita и "Живой", присоединились фонды "Настенька", "Добрый дом" и "Фонд борьбы с лейкемией". В феврале "Яндекс" выделит на программу 5 млн рублей. Помочь этим и другим фондам может каждый - для этого достаточно подключить округление в "Яндекс Go" или сделать пожертвование на сайте "Помощи рядом", - сообщили в пресс-службе.

По словам руководителя соцпрограммы "Помощь рядом" Ольги Никитушкиной, бесплатные поездки на такси дают онкобольным возможность реже пропускать визиты к врачу, безопасно и комфортно добираться на процедуры или реабилитацию.

Также "Яндекс" запустил сайт, на котором можно найти информацию от экспертов в этой области и советы, как поддержать тех, кто заболел. В дополнение к этому на "Яндекс.Кью" появилась подборка материалов о том, где искать проверенную информацию о 10 самых распространенных видах рака, и несколько сообществ, в которых можно задать любой вопрос онкологам Фонда профилактики рака, фонда "Вера", а также экспертам организации "Содействие больным саркомой".

О соцпрограмме "Яндекса"

Соцпрограмма "Помощь рядом" существует с марта 2020 года. Она предоставляет благотворительным фондам бесплатный доступ к сервисам и технологиям "Яндекса" и помогает бесплатными поездками на такси тем, кому сложно передвигаться по городу самостоятельно. Программа частично финансируется за счет пожертвований. За последние два месяца благодаря "Помощи рядом" подопечные благотворительных фондов совершили более 8100 бесплатных поездок на такси.