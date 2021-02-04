Штрафы за упоминание иноагентов без маркировки будут действовать только для СМИ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению законопроекта об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах поправку, согласно которой санкции за упоминание НКО, физических лиц и общественных объединений из числа иноагентов без маркировки будут действовать только для средств массовой информации. Текст опубликован в четверг в думской электронной базе.

В редакции законопроекта первого чтения говорилось о том, что распространение информации о некоммерческой организации, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки влечет административные штрафы. Ко второму чтению комитет предложил уточнить, что речь идет о публикации таких текстов и материалов "в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях".

Согласно еще одной поддержанной поправке, законопроект в случае его принятия должен вступить в силу с 1 марта 2021 года. Комитет предложил Совету Госдумы запланировать второе чтение законопроекта на 9 февраля.

Суммы штрафов остаются такими же, как и при внесении законопроекта. Согласно тексту, "распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей". Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения. Кодекс об административных правонарушениях также дополняется положением, согласно которому аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, которые включены в реестр иноагентов, без положенной по закону маркировки.

Среди авторов законопроекта члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.