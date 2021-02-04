В Ленобласти планируют создать мемориал мирным жителям, ставшим жертвами нацистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Мемориал, посвященный советским мирным жителям, ставшим жертвами нацистов в годы Великой Отечественной войны, планируют возвести в Гатчинском районе Ленинградской области, где располагался детский концентрационный лагерь. Об этом было объявлено на расширенном заседании президиума Российского исторического общества, в котором принял участие губернатор Александр Дрозденко.

"На территории Ленинградской области был очень страшный концентрационный лагерь. Этот лагерь находился под Гатчиной, в нем содержались дети. У них выкачивали кровь для фашистов, прежде всего, для офицеров, для специальных войск карателей. Фашисты очень боялись, что мировая общественность узнает про этот лагерь, поэтому при отступлении пытались уничтожить его следы. Но правду узнали - часть детей были закрыты в одном из подвалов этого лагеря. Они стали первыми свидетелями той страшной трагедии. Я предлагаю мемориал создать именно на территории этого бывшего концентрационного лагеря", - сказал Дрозденко.

Дрозденко отметил, что битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. "Ленинградская область была ареной непрерывных боевых действий, начиная с 8 июля 1941 года, когда фашисты пришли к Лужскому рубежу, и заканчивая августом 1944 года, когда фашисты были изгнаны с последнего кусочка Ленинградской земли - острова Гогланд. Большая часть Ленинградской области была оккупирована войсками фашистов, но на этой территории шли партизанские бои, было организовано партизанское движение", - отметил он.

Как отметил на заседании председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, еще в прошлом году Российское военно-историческое общество (РВИО) и Российское историческое общество (РИО) выступили с совместной инициативой о создании мемориального комплекса в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами геноцида со стороны немецко-фашистской Германии, и этот масштабный проект получил поддержку президента России. Нарышкин сказал, что идея возвести мемориал в Ленинградской области недалеко от Гатчины поддержана и жителями региона.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, официальное письмо с предложением создать такой мемориал в Гатчинском районе будет направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. На территории Ленинградской области расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов.