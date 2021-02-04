Союз журналистов России требует проверить законность задержания главреда "Медиазоны"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России обратился к органам правопорядка с требованием проверить законность задержания главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова. Об этом говорится в сообщении СЖР, поступившем в ТАСС.

"Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы РФ с требованием проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности Сергея Смирнова", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток.

Главред "Медиазоны" был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который ранее поддержал штаб Алексея Навального. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке.

Решение суда вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе.