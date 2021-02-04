МЧС приступило к подготовке учений в Арктике после ЧП с разливом топлива в Норильске

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. МЧС России начало подготовку к проведению масштабных учений в Арктической зоне после чрезвычайной ситуации в Норильске, связанной с разливом дизельного топлива. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"4 февраля под руководством первого заместителя министра МЧС России Александра Чуприяна рассмотрены организационные вопросы масштабной тренировки в условиях Арктики. Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным после чрезвычайной ситуации в городе Норильске, связанной с разливом дизельного топлива", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что учения будут носить комплексный характер. В них предстоит отработать вопросы межведомственного взаимодействия и решить опытно-исследовательские задачи, отработав существующие и разработав новые технологии спасения в условиях низких температур. "Для этого специалистами разработаны сценарии 11 чрезвычайных ситуаций, которые будут смоделированы на территории семи арктических регионов, от Мурманской области до Чукотки", - добавили в ведомства.

В частности, как пояснили в МЧС, в ходе учений предстоит отрабатывать практические действия при ликвидации ЧС на суше, в акватории и под землей. Речь идет о тушении природных и техногенных пожаров, ликвидации разлива нефтепродуктов, последствий аварий с пассажирским морским транспором и воздушным судном, аварий в угольной шахте и вспышки сибирской язвы. "Всего в учениях предстоит задействовать семь территориальных и 28 функциональных подсистем РСЧС", - отметил Чуприян. В ближайшее время руководителям регионов и органов исполнительной власти на местах предстоит определить состав сил и средств, которые примут участие в тренировке.

Ранее первый замглавы заявлял о возможном проведении научно-технических учений по ликвидации экологических катастроф в Арктике в 2021 году.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей.