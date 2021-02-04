Около 1,2 млрд рублей потребуется на реконструкцию школьных столовых в Волгограде

ТАСС, 4 февраля. Реконструкция школьных столовых Волгограда для создания современной инфраструктуры питания детей потребует около 1,2 млрд рублей, сообщила в четверг руководитель Волгоградской ассоциации "Профессионалы социального питания" Софья Жилина на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся.

"В Волгограде сделан большой шаг - введен современный комбинат питания. Но есть огромный диссонанс - как будто попадаем в машину времени, которая отъезжает от современного комбината и приезжает в пищеблоки, в школьные столовые прошлого века. Мы сделали расчеты - потребуется 1,2 млрд рублей, чтобы оснастить все школьные пищеблоки города. Это при том, что весь бюджет Волгограда - 8 млрд рублей и он дефицитный", - сказала Жилина.

По ее мнению, качественного скачка в ближайшее время совершить не удастся, если не воспользоваться механизмом государственно-частного партнерства (ГЧП), который предполагает заключение между городом и инвестором концессионного соглашения.

"Сейчас этот инструмент прорабатывается, описание концессионного соглашения есть, есть распоряжение главы города, создана согласительная комиссия с участием законодательной и исполнительной власти региона, юристов", - уточнила Жилина. По ее словам, при принятии положительного решения текст документа в течение 45 дней будет размещен в общем доступе на сайте, также будет проведен конкурс с потенциальным инвестором.

В пресс-службе администрации Волгограда ТАСС уточнили, что проект концессионного соглашения предполагает в ближайшие два года обновление 23 пищеблоков в 22 школах города. По данным мэрии, общий планируемый объем инвестиций - около 300 млн рублей. Реконструкция должна проводиться в неучебный период: первые 12 школьных столовых - летом 2021 года, еще 11 - летом 2022 года. Все реконструируемые объекты по-прежнему будут находиться в собственности города. Создаваемое в рамках реализации ГЧП имущество инвестор также передаст на баланс муниципалитета и возьмет на себя обязательства по его содержанию и ремонту в процессе эксплуатации.