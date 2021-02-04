Фонд "Круг добра" начал работу над закупкой лекарств для тяжелобольных детей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" начал деятельность по определению перечня лекарств и их закупке. Об этом сообщил председатель фонда Александр Ткаченко в интервью "Российской газете", отрывок из которого опубликован на сайте издания в четверг.

"Мы рады сообщить, что "Круг добра" начинает работать над обеспечением заявок на покупку лекарств для детей, которым требуется срочная помощь. Я уверен, это серьезный шаг для нашей страны в формировании справедливого социально ответственного общества. Теперь задача для всех нас - и фонда, и врачей, и общественников - поддержать инициативу главы государства и сделать все возможное и невозможное, чтобы максимально быстро организовать поставки лекарств больным детям во всех регионах", - сказал Ткаченко изданию.

Он также подчеркнул, что первые предварительные встречи членов экспертного и попечительского советов уже были проведены, решения о списке заболеваний, с которыми будет работать фонд, в скором времени будут приняты. Кроме того, будет определен перечень приобретаемых лекарств. Лечение детей с тяжелыми заболеваниями в России и за ее пределами будет полностью оплачено фондом.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра", приоритетными задачами которого являются реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи (при необходимости и за пределами РФ) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, обеспечения таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ. В попечительский совет фонда, в частности, вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Ранее Путин, общаясь в формате видеоконференции с участницей проекта "Мечтай со мной" Региной Парпиевой, говорил, что обдумает идею создания фонда помощи для детей с аутоиммунными заболеваниями и попытается помочь с ее реализацией. Как отмечал президент, фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год (повышенной ставкой будет облагаться та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей).