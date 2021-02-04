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Песков назвал планы СПЧ обсудить действия силовиков на акциях нормальной практикой

Представитель Кремля отметил, что правозащитники выполняют свои функции

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно нормальной практикой намерение членов Совета по правам человека провести совещания по действиям полицейских в отношении журналистов на несанкционированных акциях.

"Правозащитники выполняют свои функции, у них есть определенные моменты, которые вызывают их озабоченность, совершенно нормально вести диалог с властью, инициировать этот диалог", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

По его мнению, это "абсолютно нормальная практика, поэтому здесь все логично". "Имели место несанкционированные акции, конечно, здесь есть, о чем поговорить в плане усовершенствования путей диалога во время каких-то подобных происшествий", - отметил представитель Кремля.

Теги
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