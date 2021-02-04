В Оренбуржье число ковид-госпиталей сократили на 60% по сравнению с пиковым периодом

ОРЕНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Оренбургская область сократила к февралю количество больничных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на 60% по сравнению с октябрем - ноябрем 2020 года, когда в регионе наблюдалось максимальное количество ежедневно выявляемых случаев. Об этом сообщила вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram в четверг.

"Если сравнивать с пиковыми значениями развернутого коечного фонда в октябре - ноябре, мы сегодня сумели сократить объем коек более чем на 60%", - сказала Савинова.

Более 600 коек ковид-госпиталей Оренбургской области, по словам Савиновой, закроют в течение недели. К традиционным объемам плановой госпитализации смогут вернуться детская больница и горбольница № 1 Оренбурга, госпитали в Саракташе, Сорочинске и Бузулуке, уточнила она.

"Хорошими темпами переходим к плановой обычной работе и наращиваем объемы плановой госпитализации", - добавила министр.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Оренбургской области за минувшие сутки зарегистрировали 154 случая новой коронавирусной инфекции, а общее количество достигло 34 709. В пиковый осенний период в регионе регистрировалось около 180-190 случаев ежедневно.