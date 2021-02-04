Путин утвердил штрафы за пропаганду и незаконную рекламу веселящего газа

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется отдельной статьей "Пропаганда закиси азота". Пропаганда или незаконная реклама этого вещества повлечет для граждан штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Также в связи подобными нарушениями разрешается в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

Согласно закону, штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления "закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения".

Документ был разработан в развитие вступившего в силу с 1 января закона, который запрещает использование гражданами этого вещества в целях, не связанных с медицинским применением.

Во время обсуждения закона об ответственности за пропаганду "веселящего газа" на заседании профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству была высказана позиция о том, что штраф в 10 тысяч рублей слишком мал, а сама мера не соответствует наносимому ущербу. В итоге комитет предложил вести мониторинг применения статьи. Сенаторы не исключили, что они могут вернуться к вопросу об ужесточении санкции, если такое наказание не будет работать.