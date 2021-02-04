Начальника тульского морга накажут за лежавшие на полу тела умерших

ТУЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Тульской области отреагировало на публикацию в СМИ фотографий с лежащими на полу телами умерших в тульском морге. Проведенная в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы проверка выявила "единичное нарушение установленных норм", и теперь и.о. начальника учреждения привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил журналистам директор департамента ведомственного контроля облминздрава Денис Зиганшин.

"Подобное отношение к телам усопших недопустимо. По факту данного нарушения исполняющий обязанности начальника Бюро будет привлечен к дисциплинарной ответственности", - сказал Зиганшин.

Фотографии лежащих на полу тел и пустующих специализированных стеллажей для их хранения опубликовали местные СМИ. По информации изданий, такая ситуация связана с перегруженностью морга во второй половине января. При этом в пресс-службе Министерства здравоохранения региона сообщили, что в январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения, а фотографии были сделаны в период выполнения монтажных работ. Сейчас, заверили в министерстве, тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами, руководитель учреждения взял под строгий контроль соблюдение этих правил.

Свою проверку работы Бюро начала и прокуратура Тульской области. "В связи с тем, что данная ситуация получила широкое освещение в СМИ, мы организовали прокурорскую проверку. По ее результатом при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.