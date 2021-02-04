Руководство ФПА обратилось в МВД в связи со случаями недопуска адвокатов к доверителям

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрий Пилипенко и другие руководители палаты обратились к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву в связи с многочисленными случаями недопуска адвокатов к доверителям. Об этом сообщается на сайте ФПА.

Множество таких случаев произошло после несанкционированных акций, когда адвокатов не пускали к задержанным за участие в них. Одним из предлогов недопуска защитников было введение плана "Крепость" в отделах полиции. "Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ, президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко, вице-президент ФПА РФ, председатель комиссии совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы и член Совета при президенте РФ по защите гражданского общества и правам человека Генри Резник обратились к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву в связи с серьезным увеличением случаев нарушения профессиональных прав адвокатов в виде недопуска либо несвоевременного допуска к доверителям, задержанным по подозрению в совершении административных или уголовных правонарушений", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что нередко законные требования адвокатов влекут применение к ним физического насилия со стороны сотрудников полиции, что недопустимо. В некоторых случаях с целью оказания давления на защитников и для придания видимости законности действиям полиции в отношении адвокатов было инициировано уголовное преследование.

О плане "Крепость"

Также в своем обращении руководство ФПА отмечает, что все большее распространение в стране набирает введение плана "Крепость", фактически ограничивающего действие норм Конституции РФ (гарантирующей право на получение квалифицированной помощи в любых условиях, включая ЧС), мотивированное необходимостью обеспечения антитеррористической защищенности зданий отделов внутренних дел. "Подобные решения об ограничении основных конституционных прав в области правосудия непрозрачны и не подвержены сколько-нибудь открытой проверке их действительной обоснованности", а также целиком зависят от "усмотрения" сотрудников отделов внутренних дел, отмечается в документе. Кроме того, есть основания полагать, что в действительности план "Крепость" не вводится, а ссылки на него служат лишь основанием для ограничения прав адвокатов и их доверителей", - считает адвокатура.

Там также отметили, что недопуск адвоката "порождает разумные и неустранимые сомнения в законности действий сотрудников полиции". "В общественном сознании формируется образ правоохранительных органов как репрессивных, пренебрегающих законом в угоду целесообразности и не подотчетных институтам общественного контроля", - говорится в обращении. ФПА также подчеркивает, что никакая техническая необходимость или соображения целесообразности не могут оправдать безосновательное нарушение конституционных прав и гарантий.

"Полагаем необходимой организацию предметного обсуждения обозначенных проблем и способов их разрешения, в том числе на заседании Общественного совета МВД России, с привлечением представителей Федеральной палаты адвокатов РФ", - считают руководители ФПА.