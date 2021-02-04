Новый корпус онкоцентра в Санкт-Петербурге построят к концу 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Новый корпус Санкт-Петербургского онкологического центра построят к концу 2022 года. В здании разместят поликлинику, стационар и стоматологический центр, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Планируемый срок окончания работ по строительству поликлиники - ноябрь 2022 года. Расчетная мощность комплекса составит 1000 посещений в день. В новом здании разместятся поликлиническое отделение, дневной стационар, стоматологический центр, отделение клинических исследований и другие подразделения. В планах строительство гостиницы и автостоянки", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, петербургский онкоцентр рассчитан на 577 коек и оказание медицинских услуг более чем половине населения города - порядка 2,8 млн человек в рамках ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, онкоцентр проводит научные исследования и является базой для двух кафедр Санкт-Петербургского медико-социального института.

"В январе заложили здание поликлиники нашего онкоцентра. Пандемия показала, что нужно развести потоки посетителей, чтобы стационар выполнял свою функцию, а амбулаторное лечение было организовано в отдельном здании. Мы сделаем все, чтобы быстро ввести ее в строй", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова, который в четверг посетил центр.

В 2020 году по программе нацпроекта "Здравоохранение" учреждение также получило порядка 600 млн рублей на переоснащение. На эти средства закупили два современных ускорителя для лучевой терапии, компьютерный томограф и две системы контактного облучения. Это оборудование позволяет минимизировать риски при лучевой терапии, а также увеличить пропускную способность центра.