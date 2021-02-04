Суд отменил решение об отказе взыскать средства с экс-подрядчика консерватории Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение арбитража Санкт-Петербурга, который отказался взыскать более 134 млн рублей с бывшего подрядчика по реставрации консерватории имени Римского-Корсакова - компании "Меандр" в пользу дирекции Министерства культуры РФ. Дело будет рассмотрено заново в первой инстанции, следует из постановления суда.

"Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменить. Дело направить в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение в ином судебном составе", - говорится в постановлении арбитража Северо-Западного округа.

Этим же постановлением суд отменил решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который ранее отказал в пересмотре иска.

Ранее первая инстанция, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отказалась взыскать с бывшего подрядчика 134 млн рублей в пользу Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ, которые госучреждение требовало вернуть после расторжения контракта на реставрацию консерватории.

Компания "Меандр" приступила к работам в консерватории в 2017 году по контракту с дирекцией Министерства культуры РФ. В 2019 году контракт с компанией был расторгнут дирекцией.

Руководство компании "Меандр" в конце сентября прошлого года было задержано следователями СК РФ по подозрению в мошенничестве. По версии СК, компания получила от дирекции 192 млн рублей на реставрацию консерватории, однако работы не были выполнены, а деньги перечислены сторонним организациям и похищены. Суд в Москве отправил в СИЗО двоих задержанных руководителей компании. Президент России Владимир Путин в прошлом году на встрече с сенаторами в Кремле потребовал довести до конца реставрацию петербургской консерватории. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2025 году.