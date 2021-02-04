В МВД рассказали об условиях содержания петербуржцев, арестованных после акций протеста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Размещение граждан в изоляторах временного содержания (ИВС), которых суд отправил под административный арест, в том числе после несогласованных акций, прошедших в Санкт-Петербурге 23 и 31 января, осуществляется без нарушений, нехватка мест не отмечается. Об этом говорится в сообщении главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что ИВС в Петербурге переполнены и людей начали отправлять в разные районы Петербурга и Ленинградской области для отбытия сроков административного ареста.

"В регионе не наблюдается недостатка мест для размещения административно арестованных граждан. Размещение и содержание лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется в местах, предусмотренных законодательством. Нарушений по размещению и содержанию таких лиц не допущено", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Члены общественного совета при главке МВД по Петербургу и Ленобласти также проверили два ИВС в городе, где содержатся административно арестованные после несогласованных акций.

"Члены общественного совета при петербургском главке Ольга Елагина и Валерий Кондратенко провели проверку соблюдения прав лиц, подвергнутых административному аресту по решению суда, в изоляторах временного содержания УМВД России по Красногвардейскому и Петроградскому району Санкт-Петербурга. В ИВС в Красногвардейском районе на момент посещения находились 16 административно арестованных граждан, а в Петроградском - девять человек", - говорится в сообщении общественного совета, поступившем в ТАСС.

По данным общественного совета, содержащиеся в данных ИВС граждане не жаловались на условия содержания. "Все арестованные отметили хорошее качество организации питания и его достаточность, а волонтеров просили не беспокоиться и какие-либо еще продукты не приносить", - приводятся в сообщении слова члена общественного совета Валерия Кондратенко.

Также в общественном совете отметили, что все содержащиеся в данных ИВС люди "имеют возможность свободно принять душ и переодеться". "Единственным пожеланием арестованных стала просьба принести побольше туалетного мыла. Не всех устраивало качество помывочных средств", - отметили в общественном совете при главке.

О несогласованных акциях в Петербурге

В Петербурге несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе них, как сообщали корреспонденты ТАСС с места событий, были задержаны десятки человек. Власти города и правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие и организацию таких акций. После них было также возбуждено несколько уголовных дел.