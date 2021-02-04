Администрация ЦВСИГ сняла ограничения по времени приема передач для задержанных

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Руководство Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где содержатся административно-задержанные, решило снять временные ограничения на прием передач. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"В связи с большим количество задержанных и большим числом желающих сделать передачу, администрация ЦВСИГ сняла ограничение на их прием до 18:00 мск", - сказал он.

Также Мельников рассказал, что посетил камеру, где содержится главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, арестованный на 25 суток за призывы к несанкционированной акции. "Моя информация о том, что он содержится в четырехместной камере с тремя соседями подтвердилась. В камере есть матрасы и постельное белье", - отметил правозащитник.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в ЦВСИГ не соблюдаются нормы площади содержания людей, а также имеются другие нарушения. До этого член ОНК Марина Литвинович сообщала журналистам, что по состоянию на 3 февраля в спецприемнике на территории ЦВСИГ находились 506 российских граждан, при этом около 90% из них были арестованы после несогласованных акций в Москве.

Как заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские профильные ведомства принимают все возможные меры, чтобы исправить возникшие проблемы с оформлением и размещением задержанных на незаконных акциях. "Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, и больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия, - пояснил представитель Кремля. - Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию".

Представитель Кремля подчеркнул, что "эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, <...> а участием в несанкционированных акциях". "Здесь нужно говорить не о последствиях, - указал он. - В первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях".