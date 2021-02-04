Отечественную гриппозную вакцину "Флю-М" смогут применять для детей и пожилых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Гриппозную вакцину "Флю-М", которую используют во время общероссийской вакцинации, смогут применять для детей и взрослых старше 65 лет. Об этом в четверг сообщили в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, разработавшем вакцину.

Вакцина "Флю-М" производится Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России. Поставляется в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ и на экспорт. Пока она показана для применения в возрасте от 18 до 60 лет.

"Данные, полученные в проведенном исследовании [вакцины от гриппа "Флю-М" у детей 6-17 лет], свидетельствуют о хорошей переносимости, безопасности и об иммуногенных свойствах вакцины "Флю-М", - говорится в сообщении НИИ по итогам Российской научно-практической онлайн конференции "Управляемые и другие социально-значимые инфекции: диагностика, лечение и профилактика".

Кроме того, в институте привели данные об исследовании иммуногенности и безопасности вакцины "Флю-М" у добровольцев в возрасте старше 60 лет. "Вакцина "Флю-М" соответствует европейским и российским требованиям по всем исследованным показателям иммуногенности. В каждой группе приняло участие 160 добровольцев", - отметили в НИИ.

По данным института, документальное разрешение на расширение возрастных показаний к применению гриппозной вакцины "Флю-М" ожидается в ближайшее время.